‼️🇺🇸🇮🇷 США наносят самые жестокие удары по Ирану после перемирия - подробности ▪️ Американские войска атаковали иранские города Бушер, Бендер-Аббас, Сирик и порт Чабахар.
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‼️🇺🇸🇮🇷 США наносят самые жестокие удары по Ирану после перемирия - подробности ▪️ Американские войска атаковали иранские города Бушер, Бендер-Аббас, Сирик и порт Чабахар.
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