Сумасшедшие магнитные бури сентября 2023 года: как подготовиться к ним Елена ГалицкаяСентябрь 2023 года обещает принести с собой непредсказуемые события в виде магнитных бурь, выходящих из-под контроля и атакующих магнитосферу Земли мощными волнами.