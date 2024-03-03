Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 веселых переписок, которые рассмешили до слез

15 веселых переписок, которые рассмешили до слез

Когда читаешь смешные переписки других людей, это не просто как анекдоты читать. Тут еще удивляешься нестандартному мышлению других, необычным и уморительным жизненным ситуациям, которые, казалось бы, могут быть лишь придуманы в кино.

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