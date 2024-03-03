15 веселых переписок, которые рассмешили до слез

Когда читаешь смешные переписки других людей, это не просто как анекдоты читать. Тут еще удивляешься нестандартному мышлению других, необычным и уморительным жизненным ситуациям, которые, казалось бы, могут быть лишь придуманы в кино.
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