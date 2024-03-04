Трудовые резервы России составляют 7,5 млн человек

У российского рынка труда имеются внутренние трудовые резервы в 7,5 млн человек. Такую оценку дает аналитическое рейтинговое агентство АКРА в своем мартовском исследовании «Резервы российского рынка труда» (есть у «Известий»).
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