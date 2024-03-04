ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 840 подписчиков

Трудовые резервы России составляют 7,5 млн человек

Трудовые резервы России составляют 7,5 млн человек

У российского рынка труда имеются внутренние трудовые резервы в 7,5 млн человек. Такую оценку дает аналитическое рейтинговое агентство АКРА в своем мартовском исследовании «Резервы российского рынка труда» (есть у «Известий»).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх