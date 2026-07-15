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ВС РФ разгромили инфраструктуру портов в Одесской области

Минувшей ночью ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием по портам в Одесской области, поразив объекты инфраструктуры, резервуары с ГСМ, цеха по сборке дронов и четыре морских судна с грузами для ВСУ.

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