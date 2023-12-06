Пашинян решил обвести Алиева вокруг пальца? Цифры говорят сами за себя

Власти Армении, стремящиеся к эпохе мира на Южном Кавказе, решили увеличить расходы на оборонуМинистр финансов Армении Ваге Ованнисян сообщил, что расходы Минобороны на 2024 год составят 554 млрд драмов, что на 7% выше, чем в текущем году.
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