Пашинян решил обвести Алиева вокруг пальца? Цифры говорят сами за себя

Власти Армении, стремящиеся к эпохе мира на Южном Кавказе, решили увеличить расходы на оборонуМинистр финансов Армении Ваге Ованнисян сообщил, что расходы Минобороны на 2024 год составят 554 млрд драмов, что на 7% выше, чем в текущем году.