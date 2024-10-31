Украденный в России подлинник указа Петра II продали на аукционе во Франции

скриншот с сайта Аguttes Подлинник указа российского императора Петра II, украденного из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), был обнаружен на сайте французского аукционного дома Аguttes.
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