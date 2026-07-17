ФИФА и Белый дом планируют обсудить риски проведения финала ЧМ-2026 из-за лесных пожаров

Сотрудники Белого дома встретятся с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино для обсуждения потенциальной опасности проведения финала чемпионата мира на фоне лесных пожаров около Нью-Йорка и Нью-Джерси, сообщает Sky News.