«Умеет делать это, но только в узком кругу», — друг Ви раскрыл его пикантный секрет

Порой нам кажется, что мы очень хорошо знаем своих кумиров, потому что смотрим много различных шоу, интервью и реалити с их участием, где можно отследить реакцию человека на те или иные события, понять, насколько он добр душой и сердцем, быстра ли у него реакция, если речь идет о спортивных соревнованиях или разрешении неприятностей.