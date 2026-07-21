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Царьград

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В Бразилии убили "королеву красоты" Кардиал и её бойфренда

В Бразилии убили "королеву красоты" Кардиал и её бойфренда

Тела молодых людей нашли на обочине дороги вблизи города Порту-Сегуру в штате Баия.В Бразилии неизвестные расправились с 30-летней Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал, известным блогером и королевой красоты, а также с её 28-летним бойфрендом Винисиусом Соузой де Карвалью.

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