В Бразилии убили "королеву красоты" Кардиал и её бойфренда

Тела молодых людей нашли на обочине дороги вблизи города Порту-Сегуру в штате Баия.В Бразилии неизвестные расправились с 30-летней Улиссиас Марчелли Коуто Флорес Кардиал, известным блогером и королевой красоты, а также с её 28-летним бойфрендом Винисиусом Соузой де Карвалью.