в ФХР назвали обязательным к исполнению любое решение CAS по допуску сборных России

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно правомерности отстранения российских национальных команд будет иметь юридически обязательную силу для Международной федерации хоккея (IIHF).
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