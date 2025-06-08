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Вести Севастополь

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Названы сроки получения классификации гостевыми домами Крыма и Севастополя

Названы сроки получения классификации гостевыми домами Крыма и Севастополя

Законопроект по легализации гостевых домов будет опубликован до 10 июня.Эксперт из Севастополя назвала сроки получения гостевыми домами классификации Как, рассказала эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш, утверждённый законопроект по легализации гостевых домов будет опубликован до 10 июня.

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