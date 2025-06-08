Названы сроки получения классификации гостевыми домами Крыма и Севастополя.Эксперт из Севастополя назвала сроки получения гостевыми домами классификации Как, рассказала эксперт-практик индустрии гостеприимства Юлия Бедаш, утверждённый законопроект по легализации гостевых домов будет опубликован до 10 июня.