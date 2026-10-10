Академик Онищенко посоветовал бороться с депрессией при помощи хобби и сна

Бороться с депрессией следует при помощи здорового сна, хобби, встреч с друзьями, физической активности и правильного питания, заявил РИА Новости академик РАН (Российской академии наук), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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