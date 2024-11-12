Анонсирован маршрут Миттенвальдбан для Train Sim World 5 Приготовьтесь вернуться в...

Анонсирован маршрут Миттенвальдбан для Train Sim World 5Приготовьтесь вернуться в Австрию (в 1989 год) и открыть для себя перевал Миттенвальд на новейшем предстоящем маршруте TSG: Миттенвальдбан: Инсбрук – Гармиш-Партенкирхен! источник#Train_Sim_World #Миттенвальд.