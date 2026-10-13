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Курские новости

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Розничные пассивы банков за девять месяцев выросли на 2%

Розничные пассивы банков за девять месяцев выросли на 2%

94% прироста обеспечили накопительные счета, их объём за девять месяцев вырос на 17% и приблизился к 10,8 трлн рублей.

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