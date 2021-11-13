автор - АВРОРА Здравствуйте, товарищи! Да, да. Это вполне официальная новость из СМИ – в Японии правительство в полном составе ушло в отставку.
В Японии правительство ушло в отставку. Как хорошо, что мы не японцы
Комментарии
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Миша Кицис
Вячеслав Белослюдов
И что изменится у японцев с новым правительством? А, автор? Оно им новых граждан заделает? Рождаемость повысится? Они же по причине хреновой демографии прежнему недоверие выразили? Так лети в Японию пока очереди нет. Может будет потом заняться чем более полезным? Детьми собственными, а не помоями, которыми ты привык собственную страну поливать.
Япония по продолжительности жизни занимает 1-2 место в мире, Россия во второй сотне., по мировому валовому продукту Япония на 4 месте, Россия на 6, тот же показатель на душу населения Япония - 40 000$ US, Россия - 11 000 $US., средняя заработная плата: Япония -3998 $ US, Россия - 788 $US. Может в смене правительства что то есть. Ведь практика является критерием истины!
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9 час.
1
Ильшат Рахматулин
НЕ НУЖНО КОММЕНТИРОВАТЬ И ЭТА БАРЫШНЯ С ЕЕ ГДУПЫМИ ВЫСТУПЛЕНИЯМИ ПЕРЕСТАНЕТ ЗАРАБАТЫВАТЬ И СООТВЕТСТВЕННО ПЕРЕСТАНЕТ ПИСАТЬ ВСЯКУЮ ФИГНЮ
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6 час.
1
Святослав Львов
Миша Кицис
Япония по продолжительности жизни занимает 1-2 место в мире, Россия во второй сотне., по мировому валовому продукту Япония на 4 месте, Россия на 6, тот же показатель на душу населения Япония - 40 000$ US, Россия - 11 000 $US., средняя заработная плата: Япония -3998 $ US, Россия - 788 $US. Может в смене правительства что то есть. Ведь практика является критерием истины!
А сколько стоит потребительская корзина в Японии? Почему они занимают одно из первых мест по числу самоубийств в мире? Почему отпуск около недели и тот считается неприлично брать?
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4 мин.
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