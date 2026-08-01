В Орловской области создадут электронный сервис по диспансеризации детей

В ближайшем будущем на территории региона заработает сервис «Диспансеризация детей». Он станет помощником для родителей, повысит доступность и создаст удобство наблюдения за здоровьем подрастающего поколения.
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