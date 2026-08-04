Пьяные сторожа перепутали смены и подрались за работу в Харцызске — в ход пошёл топор По данным МВД, 66-летний мужчина пришёл дежурить не в свою смену.
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Пьяные сторожа перепутали смены и подрались за работу в Харцызске — в ход пошёл топор По данным МВД, 66-летний мужчина пришёл дежурить не в свою смену.
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