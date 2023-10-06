Какие виды искусственных елок можно заказать на Ozon

При подготовке к Новому году нам сразу приходит в голову мысль об украшении красивой елки. Однако не всегда возможно установить настоящую ель по разным причинам: высокая пожароопасность, мусор от упавшей хвои, высокая стоимость и др.
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