В РФ предложили продавать энергетики отдельно от безалкогольных напитков

В Санкт-Петербурге хотят разделить продажу энергетиков и безалкогольных напитков. По мнению депутата Заксобрания Павла Крупника, это поможет подчеркнуть вред таких напитков для здоровья и ограничить доступ к ним, передаёт RT.
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