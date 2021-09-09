Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за августВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гВ 09:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 12-ти месячных гособлигацийВ 11:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные за августВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 30-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .