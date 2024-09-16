В «Зените» прокомментировали слухи о двойных премиальных после игры с ЦСКА

Медведев назвал это выдумками Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев опроверг информацию о том, что игроки команды получат двойные премиальные за победу над ЦСКА в 8-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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