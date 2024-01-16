Умелые руки: Семейная пара построила дом на воде всего за два месяца 

Сара Спиро и Брендон Джонс ведут активный образ жизни и всегда мечтали жить на воде. Такая возможность им представилась три года назад, но недавно пара сменила старую постройку на домик, построенный собственными руками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии