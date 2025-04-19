Патриарх Кирилл: Пасха - победа над злом и путь к счастью для всех народов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Храме Христа Спасителя на Пасхальном богослужении пожелал русским и всем народам мира мирной жизни и развития, подчеркнув важность соединения материального и духовного прогресса.
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