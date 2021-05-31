Происшествия

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В Тамбовской области автоинспекторы провели лекционное занятие по изучению Правил дорожного движения с иностранными студентами

В Тамбовской области автоинспекторы провели лекционное занятие по изучению Правил дорожного движения с иностранными студентами

Правовые занятия на тему «Я соблюдаю закон» автоинспекторы провели с первокурсниками университета, которые еще не уверенно чувствуют себя в дорожной среде иностранного государства.

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