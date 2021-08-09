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Что хорошие родители должны своим взрослым детям: дом, машину, деньги и уйти на небо поскорее, чтобы жить не мешать

Что хорошие родители должны своим взрослым детям: дом, машину, деньги и уйти на небо поскорее, чтобы жить не мешать

Эта история произошла пару лет назад. Моя мама с Толяном уехала гостить в деревню Пензенской области к своей сестре.

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Dushka
в древней Японии и не только там старых родителей вообще на смерть обрекали. Так что это не новая идея, а очень старая.
Татьяна Тучак
Благодарите нынешнее воспитание, из каждой рваной и потасканой дырки доносится: "Я ноги расставила, мне все должны!"
Александр Донигевич
Это проза, НО АКТУАЛЬНАЯ По нынешнему воспитанию, КОТОРОГО И НЕТ,
Александр Донигевич
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ КУЛЬТУРА У НАРОДОВ И У МНОГИХ НЕ СОВСЕМ ТО НОРМАЛЬНАЯ
Ирина Рытова
ну, тогда молодёжь с подобными взглядами пусть покупает для себя укол усыпительный , и - как состарятся , будут готовы по первому требованию уже своих детишек вколоть себе и не отсвечивать со своими болячками родным детушкам, дабы им полегче жилось !!!

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