NASA отправляет бурильную установку на Луну: эксперимент PRIME-1 исследует лунные недра

Учёные NASA готовятся исследовать лунные недра с помощью эксперимента PRIME-1. Миссия, запланированная на 26 февраля, направлена на изучение подповерхностных ресурсов Луны и анализ состава лунного грунта.
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