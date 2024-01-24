Пушистые манипуляторы: кошки во время игр заставляют людей «плясать под свою дудку»

В интернете полно видео, на которых котики вытворяют милые и смешные глупости. Но не обольщайтесь: ваша очаровательная кошечка, которая порой охотиться за собственным хвостом, гораздо хитрее и умнее, чем вам кажется.
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