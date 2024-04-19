Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Захарова резко осадила посла Израиля после ее призыва осудить атаку Ирана на еврейское государство

Захарова резко осадила посла Израиля после ее призыва осудить атаку Ирана на еврейское государство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана отметила, что не помнит осуждения израильской стороной ударов Киева по территории РФ.

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Комментарии
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в
владимир
Израиль принимает прямое участие в украинском конфликте. Поддерживая Зеленского. Отсюда должно последовать действие со стороны РФ. Должны ответить тем же. Оказать помощь Палестине и Ирану. И это будет справедливо.
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