Захарова резко осадила посла Израиля после ее призыва осудить атаку Ирана на еврейское государство

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в России Симоны Гальперин осудить атаку Ирана отметила, что не помнит осуждения израильской стороной ударов Киева по территории РФ.
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