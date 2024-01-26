Nutrients: бобы адзуки снижают уровень сахара наравне с лекарствами от диабета

Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что употребление бобов адзуки или их экстракта помогает контролировать диабет второго типа так же эффективно, как лекарства для снижения уровня сахара в крови.
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