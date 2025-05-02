Почему у одних получается достигать своих целей, а другие так и остаются у разбитого корыта Задумывались ли вы когда-нибудь, почему у одних получается достигать своих целей, а другие так и остаются у разбитого корыта? От чего зависит конечный успех? Упорный труд, природные задатки или просто везение? Давайте разбираться.