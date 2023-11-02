Визит Макрона в Астану закрепляет договоренности о повороте Казахстана на Запад

В первый день ноября состоялся визит президента Франции Эмманюэль Макрона в Астану, который необходимо расценивать именно как продолжение прежней политики ЕС и Запада по усилению своего присутствия в Центральной Азии с целью отрыва региона от России и сдерживания Китая.