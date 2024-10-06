Заподозренная в беременности Кожевникова обнажила живот на закрытии «КиноБраво»

В Сочи завершился Первый международный фестиваль зрительского кино. Мария Кожевникова Пресс-служба "КиноБраво"В Сочи с большим размахом отгремел Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво», на который съехались актеры, продюсеры и режиссеры из многих стран, а также отечественные знаменитости.