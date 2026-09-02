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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как я строил бизнес: потери, ошибки и система, которая выстоит кризисы

Если смотреть на «Добропост» сегодня, кажется, что так было всегда: классные офисы, крепкая команда, выстроенные процессы… На деле же за моими плечами — ошибки в первом бизнесе и Китае, пандемия, едва не похоронившая проект и другие сложности, сформировавшие, тем не менее, мой опыт.

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