Как я строил бизнес: потери, ошибки и система, которая выстоит кризисы

Если смотреть на «Добропост» сегодня, кажется, что так было всегда: классные офисы, крепкая команда, выстроенные процессы… На деле же за моими плечами — ошибки в первом бизнесе и Китае, пандемия, едва не похоронившая проект и другие сложности, сформировавшие, тем не менее, мой опыт.