Универсальный антидот против самых смертоносных змей: научный прорыв с участием «человека-змеи» Ирина ВальковаАмериканские учёные совершили прорыв в области токсикологии и спасения жизней: ими создан универсальный антидот, нейтрализующий яд 19 самых опасных змей на планете.
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