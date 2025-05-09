Универсальный антидот против самых смертоносных змей: научный прорыв с участием «человека-змеи» Ирина ВальковаАмериканские учёные совершили прорыв в области токсикологии и спасения жизней: ими создан универсальный антидот, нейтрализующий яд 19 самых опасных змей на планете.