Когда лучше всего искать опасные для Земли астероиды — совет астронома-любителя из Крыма

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов сообщил, что оптимальное время для поиска астероидов, потенциально опасных для Земли, наступает после полнолуния.
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