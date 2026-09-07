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FiNE NEWS

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Когда лучше всего искать опасные для Земли астероиды — совет астронома-любителя из Крыма

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов сообщил, что оптимальное время для поиска астероидов, потенциально опасных для Земли, наступает после полнолуния.

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