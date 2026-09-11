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Две противоожоговые кровати за 210 млн тенге: в Мангистау расследуют хищение спонсорских средств больницы

Две противоожоговые кровати за 210 млн тенге: в Мангистау расследуют хищение спонсорских средств больницы

В Мангистауской области расследуется уголовное дело о возможном хищении средств, выделенных на открытие ожогового отделения Жанаозенской многопрофильной городской больницы.

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