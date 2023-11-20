Врач из сектора Газа рассказал о плачевной ситуации в анклаве

Врач из сектора Газа Эльнажар Исмаил успешно покинул регион и рассказал о ситуации в анклаве. Он поблагодарил сотрудников МЧС РФ и российских дипломатов, которые способствуют эвакуации мирных жителей с охваченных войной территорий.
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