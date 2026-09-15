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Царьград

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Советник Трампа отверг возможность будущего для лидеров Судана

Советник Трампа отверг возможность будущего для лидеров Судана

Массад Булос, советник Дональда Трампа, заявил, что Абдель Фаттах аль-Бурхан и Хамдан Дагало не имеют будущего в политическом руководстве Судана.

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