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Добрый Мир

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Путин уложил на лопатки Зеленского и Трампа. Это признали даже в США

Путин уложил на лопатки Зеленского и Трампа. Это признали даже в США

Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

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