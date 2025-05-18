Путин уложил на лопатки Зеленского и Трампа. Это признали даже в США

Президент России Владимир Путин переиграл Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, своим отсутствием на переговорах в Стамбуле, заявил в эфире CBS экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.
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