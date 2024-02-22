Российский мэр надел перчатку перед тем, как жать руки жителям

Местные жители высмеяли градоначальника и посоветовали в следующий раз надеть противогаз В Тюменской области мэр города Ишима Федор Шишкин надел резиновую перчатку перед тем, как жать руки жителям, пишет "Газета.
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