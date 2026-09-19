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Татар-информ

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Рафаэль Фахрутдинов: Первый день голосования на выборах прошел в штатном режиме

Рафаэль Фахрутдинов: Первый день голосования на выборах прошел в штатном режиме

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» Первый день голосования на выборах депутатов Госдумы прошел в штатном режиме, каких-либо серьезных нарушений в Ситуационном центре по общественному наблюдению за выборами не зафиксировано.

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