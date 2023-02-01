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Нарышкин: НАТО повышает ставки в конфликте на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но надеждам альянса не сбыться

Нарышкин: НАТО повышает ставки в конфликте на Украине, мечтая о стратегическом поражении России, но надеждам альянса не сбыться

Североатлантический альянс повышает ставки в украинском конфликте, мечтая о стратегическом поражении Российской Федерации, однако надеждам блока не сбыться.

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