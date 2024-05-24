Молодые ели высадили у Иркутского суворовского училища

Акция по посадке деревьев «Сад памяти» прошла на территории Иркутского суворовского училища 24 мая. Ее посвятили воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и защитникам Отечества, павшим во время специальной военной операции.
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