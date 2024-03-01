Турпоток на Байкал к 2036 году вырастет до 5 миллионов человек в год

Туристический поток на Байкал к 2036 году должен вырасти до 5 миллионов человек в год. Иркутская область и Республика Бурятия поставили такую цель, а достигнуть ее будет возможно при реализации единого проекта «Волшебный Байкал» в структуре «Пять морей и озеро Байкал».