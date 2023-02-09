Отступление из Изюма. Свидетельства офицера ФСБ. Публикуется впервые

Александр Че. Накануне первой годовщины начала Специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины в московском издательстве «Книжный мир» вышла совершенно шокирующая по своему содержанию новая книга Михаила Головлева «СВО.
Александр Че. Накануне первой годовщины начала Специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины в московском издательстве «Книжный мир» вышла совершенно шокирующая по своему содержанию новая книга Михаила Головлева «СВО.
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