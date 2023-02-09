БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Отступление из Изюма. Свидетельства офицера ФСБ. Публикуется впервые

Отступление из Изюма. Свидетельства офицера ФСБ. Публикуется впервые

Александр Че.   Накануне первой годовщины начала Специальной военной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины в московском издательстве «Книжный мир» вышла совершенно шокирующая по своему содержанию новая книга Михаила Головлева «СВО.

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