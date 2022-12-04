Экономист посоветовала россиянам следить за отчислениями в Пенсионный фонд

Россиянам следует регулярно проверять суммы, которые работодатели перечисляют за них в Пенсионный фонд, так как от этого зависит размер будущей пенсии, сообщила в интервью агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.