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Экономист посоветовала россиянам следить за отчислениями в Пенсионный фонд

Экономист посоветовала россиянам следить за отчислениями в Пенсионный фонд

Россиянам следует регулярно проверять суммы, которые работодатели перечисляют за них в Пенсионный фонд, так как от этого зависит размер будущей пенсии, сообщила в интервью агентству «Прайм» замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

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