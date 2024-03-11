«Каждому армянину пенсию в 5 тыс. евро»: Что ждет Армению после вступления в Евросоюз

Вхождение Армении в Евросоюз, которое инициирует Ереван, дорого обойдется армянскому народу. При самом оптимальном раскладе, соблазненная «чудесным европейским садом» республика войдет в число самых бедных стран, на которых долгие годы паразитируют богатые страны Европы.