СК возбудил два уголовных дела из-за попытки поджога храма в Тюмени Поджигатель храма в Тюмени. Обложка © Кадр видео / SHOT В Тюмени завели два уголовных дела против мужчины, который закидал коктейлями Молотова православный храм имени Димитрия Донского: одно — по статье о вандализме, другое — за умышленное уничтожение или повреждение имущества.