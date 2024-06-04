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СК возбудил два уголовных дела из-за попытки поджога храма в Тюмени

СК возбудил два уголовных дела из-за попытки поджога храма в Тюмени

СК возбудил два уголовных дела из-за попытки поджога храма в Тюмени Поджигатель храма в Тюмени. Обложка © Кадр видео / SHOT В Тюмени завели два уголовных дела против мужчины, который закидал коктейлями Молотова православный храм имени Димитрия Донского: одно — по статье о вандализме, другое — за умышленное уничтожение или повреждение имущества.

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